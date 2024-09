El US Open 2024 se encamina hacia su fase decisiva, y uno de los enfrentamientos más esperados de los cuartos de final es el que protagonizarán Jannik Sinner y Daniil Medvedev. El italiano, número uno del mundo, se medirá al ruso, campeón del torneo en 2021, en un duelo que promete ser una reedición de la rivalidad que ambos tenistas han desarrollado en los últimos meses.

Jannik Sinner, quien se coronó campeón en el Abierto de Australia a principios de año, llega a esta instancia tras superar un duro partido contra el estadounidense Tommy Paul. A pesar de un inicio complicado, el joven italiano logró imponerse en sets corridos con parciales de 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) y 6-1. El encuentro estuvo cargado de tensión, con un público local volcado en apoyo a su compatriota, lo que provocó incluso amonestaciones del juez de silla por los ruidos durante los servicios. Sinner, sin embargo, se mantuvo firme, remontando un 4-1 en contra en el primer set y dominando en el tercero para sellar su pase a los cuartos de final.

El italiano, que ha lidiado con polémicas en las semanas previas al torneo tras ser absuelto por un doble positivo de clostebol en marzo, se encuentra a tan solo tres partidos de levantar su primer trofeo en Flushing Meadows. “Será un partido duro. Habrá muchos intercambios y tendré que estar listo mental y físicamente. Será un gran partido”, comentó Sinner al referirse a su próximo enfrentamiento contra Medvedev.

Por su parte, Daniil Medvedev, número cinco del mundo y campeón del US Open en 2021, llega a los cuartos de final tras una actuación impecable en la que barrió al portugués Nuno Borges por 6-0, 6-1 y 6-3 en solo una hora y 51 minutos. El ruso ha demostrado estar en excelente forma, clasificándose por quinta vez en los últimos seis años para esta instancia del torneo neoyorquino. Su victoria en 2021, donde frustró el intento de Novak Djokovic de ganar los cuatro ‘Grand Slam’ en un año, sigue siendo uno de los momentos más memorables de su carrera, y ahora busca repetir el éxito en el Arthur Ashe Stadium.

