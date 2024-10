Novak Djokovic está desplegando un juego dominante en el torneo de Shanghái, demostrando que, a pesar de algunos tropiezos iniciales, sigue siendo una fuerza imparable en el circuito. Después de un complicado debut en segunda ronda contra Alex Michelsen, al que venció en dos desempates, Djokovic arrasó con sus siguientes rivales. El serbio derrotó a Flavio Cobolli en apenas 63 minutos (6-1 y 6-2), y posteriormente, se impuso de manera contundente a Roman Safiullin con un 6-3 y 6-2 en 73 minutos.

What it means to become an Olympic Champion. ❤️

Novak Djokovic’s Olympic dream began at #Beijing2008, and 1️⃣6️⃣ years later, it became a golden reality at #Paris2024. 🎾 🇷🇸 🥇#Olympics@DjokerNole | @OKSrbije pic.twitter.com/lIAbDwssLq

— The Olympic Games (@Olympics) October 9, 2024