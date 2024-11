La despedida de Rafael Nadal del tenis profesional está cargada de emociones y tributos. Entre ellos, destaca la conmovedora carta que Roger Federer, uno de sus mayores rivales y amigos en el deporte, le dedicó. En ella, el suizo repasó las memorias compartidas y reconoció la grandeza de Nadal, quien disputará su último torneo en la fase final de la Copa Davis 2024, iniciando hoy frente a Países Bajos.

Roger Federer y Rafael Nadal protagonizaron una de las rivalidades más icónicas de la historia del tenis, enfrentándose en 40 ocasiones y ofreciendo al público algunos de los mejores partidos del deporte. Sin embargo, esa competitividad se convirtió en una amistad sincera fuera de las pistas, un vínculo que Federer destacó en su carta, donde dejó entrever la admiración que siente por el español.

“Me hiciste trabajar más duro de lo que nunca pensé posible… Cambié incluso mi estilo de juego para intentar competir contigo”, recordó Federer, aludiendo al dominio de Nadal en tierra batida y su intensidad única.

El homenaje de Federer no solo resaltó los logros de Nadal, como sus 14 títulos en Roland Garros, sino también momentos icónicos que compartieron, como su colaboración en la Laver Cup 2022, donde ambos jugaron juntos en dobles.

“Compartir esa noche contigo en Londres y las lágrimas que derramamos juntos será uno de los momentos más especiales de mi carrera”, escribió Federer, enfatizando la conexión que forjaron a lo largo de dos décadas.

Además, Federer recordó con humor las peculiaridades de Nadal, desde su rigurosa preparación hasta sus rituales en los partidos, que describió como “únicos y auténticamente tuyos”.

