El nombre de Carlos Alcaraz Garfia resuena con fuerza en el mundo del tenis. Este joven español, nacido en El Palmar (Murcia) en 2003, se ha convertido en una de las figuras más prometedoras y emocionantes del circuito actual.

Su talento innato, su potencia física y su juego versátil lo han llevado a alcanzar lo más alto en poco tiempo. A sus 21 años, ya ha conquistado dos títulos de Grand Slam (Roland Garros 2023 y US Open 2022), un ATP Masters 1000 (Miami Open 2022) y cinco títulos ATP 500.

