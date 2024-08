Li Tu, el tenista australiano nacido el 27 de mayo de 1996 en Adelaida, ha capturado la atención del mundo del tenis con una trayectoria que parece sacada de una película. Desde su debut en el circuito ITF hasta su reciente ascenso en el ranking ATP, Tu ha demostrado ser un ejemplo de perseverancia y resiliencia en el deporte.

La carrera de Tu comenzó en febrero de 2011, cuando debutó en el torneo ITF F2 de Australia. A pesar de perder en la primera ronda de todos sus primeros torneos, su pasión por el tenis nunca flaqueó. En 2012, hizo una breve aparición en la Copa Davis Juvenil junto a Thanasi Kokkinakis, pero su camino profesional tomó un giro inesperado. Tras un par de años sin grandes éxitos, Tu decidió retirarse en junio de 2014, con un ranking ATP modesto de 1188.

Thrilled to have @LiTuTennis join the Universal Tennis ambassador team! Follow along as we work together to grow the game globally 🎾📈🌎

Visit https://t.co/7cJjQ2DgrU to learn more pic.twitter.com/qguTLjMPRj

— UTR Sports (@UTR_Sports_) May 16, 2022