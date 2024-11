Taylor Fritz comenzó con fuerza en la edición 2024 de las ATP Finals, venciendo al ruso Daniil Medvedev por 6-4 y 6-3 en tan solo 80 minutos. A sus 27 años, el número seis del mundo dejó en claro que su intención es competir por el título, continuando así con un gran rendimiento que recuerda su debut en el torneo hace dos años, cuando alcanzó las semifinales tras derrotar a leyendas como Rafa Nadal y Felix Auger-Aliassime.

