El deporte dominicano en la encrucijada de la gloria: balance del 2025 y lo que se espera del 2026 El año 2025 cierra dejando esperanzas para el deporte en República Dominicana. Ha sido un año de "resistencia y aprendizaje", donde nuestras grandes figuras no sólo han competido, sino que han redefinido sus límites. Con la mirada puesta en un 2026 que convertirá a Santo Domingo en la capital del deporte regional, el balance es claro: el país ya no solo busca participar, busca destacar en cada deporte.

Marileidy Paulino: Entre la resiliencia y el sueño de los 47 segundos

El 2025 de Marileidy Paulino ha sido, en sus propias palabras, un año de “orgullo y victoria personal”, a pesar de no haber sido el más dominante en términos de trofeos. Tras cinco años de competencia ininterrumpida, la “Reina de Don Gregorio” enfrentó una temporada de altísima exigencia.

Aunque cerró el 2025 con una victoria en el evento Athlos NYC, Marileidy cedió su trono en la Diamond League y obtuvo la medalla de plata en el Mundial de Tokio. Sin embargo, este “tropiezo” trajo consigo un hito histórico: bajó por primera vez de la barrera de los 48 segundos, fijando un récord nacional de 47.98.

Para el próximo año, Paulino no solo busca recuperar el oro mundial, sino que tiene un objetivo mayor: el récord del mundo de Marita Koch (47.60). Además, ha sorprendido al anunciar que se “probará” en los 800 metros. El 2026 también podría marcar su regreso a los relevos en el Mundial de Relevos de mayo, aprovechando un calendario más flexible.

Atletas dominicanos que marcaron el 2025

Este año, el talento dominicano brilló por su desempeño, su longevidad y por sus nuevos contratos:

Al Horford: El eterno “Big Al” no sólo sigue vigente en la NBA, sino que junto a Amelia Vega recibió a su sexta hija en diciembre, ampliando su “banca” familiar.

Karl-Anthony Towns: Hizo historia al convertirse en el primer dominicano titular en un Juego de Estrellas de la NBA, consolidando su estatus de superestrella con los Knicks.

David Jones García: Dio el salto al firmar un contrato de “dos vías” ( two-way ) con los San Antonio Spurs, siendo una de las promesas más brillantes del año.

Vladimir Guerrero Jr.: Aseguró su futuro y el de varias generaciones tras firmar una extensión monumental de 14 años y 500 millones de dólares con los Azulejos de Toronto.

Sammy Sosa: En un acto de justicia histórica, el “Bambino del Caribe” fue exaltado al Salón de la Fama de los Cubs de Chicago.

NBA: El año de la consolidación en la élite

En el tabloncillo, la bandera tricolor nunca había ondeado con tanta fuerza en la NBA.

Este año Karl-Anthony Towns se ha asentado como el pilar fundamental de los New York Knicks, mientras que Al Horford continúa desafiando la lógica deportiva con su vigencia. El año termina con seis dominicanos en rosters activos, la mayor cantidad en la historia, demostrando que el talento dominicano es ya una norma en el mejor baloncesto del mundo.

El reto del 2026 será la clasificación al Mundial de la FIBA 2027, con ventanas cruciales en febrero y junio de 2026, donde se espera que el núcleo NBA pueda integrarse a la selección nacional.

Béisbol, la pasión que no descansa

El deporte rey de los dominicanos vivió un 2025 de reestructuración y cambios.

LIDOM y Serie del Caribe: La gestión de figuras icónicas en la liga invernal ha elevado el nivel competitivo, preparando el terreno para la Serie del Caribe de Mexicali.

Prospectiva 2026: El foco absoluto está en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026. Tras la espina clavada en la edición anterior, el país se prepara para convocar a su mejor arsenal de Grandes Ligas con un único objetivo: recuperar el título mundial.

Además, República Dominicana reafirmó en 2025 su capacidad de albergar eventos de clase mundial, como el Ironman 70.3 Cap Cana. Contará con casi mil atletas internacionales, colocó a Cap Cana como el destino líder del triatlón en el Caribe.

El mundo del deporte: negocios y escándalos

El mundo del deporte fue sacudido por movimientos financieros inesperados:

Récord de los Lakers: La familia Buss vendió el equipo por 10 mil millones de dólares a Mark Walter, quien ahora controla un imperio que incluye a los Dodgers, Chelsea, Sparks y la escudería Cadillac (que debuta en F1 en 2026).

El cambio del año: En la NBA, el traspaso de Luka Doncic a los Lakers a cambio de Anthony Davis dejó a todos sorprendidos.

Apuestas en MLB: Los pitchers dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz fueron suspendidos indefinidamente mientras se investiga su vinculación con redes de apuestas.

“Hall of Fame 2025”: los ganadores más importantes del año

Categoría Ganador / Campeón LIDOM Leones del Escogido MLB Los Angeles Dodgers (MVP: Shohei Ohtani / Aaron Judge) NBA Oklahoma City Thunder NFL Philadelphia Eagles Fórmula 1 Lando Norris Champions League Paris Saint-Germain Mundial de Clubes Chelsea Balón de Oro Ousmane Dembélé Fútbol dominicano Cibao FC (Copa de la LDF) MLS Inter Miami NHL Florida Panthers

Los reyes de los Grand Slams

Australian Open: Jannik Sinner / Madison Keys

Roland Garros: Carlos Alcaraz / Coco Gauff

Wimbledon: Jannik Sinner / Iga Świątek

US Open: Carlos Alcaraz / Aryna Sabalenka

2026: El año de los grandes escenarios

El 2026 será, sin duda, el año más importante para la infraestructura deportiva nacional en décadas:

Santo Domingo 2026

Por tercera vez en la historia, el país será sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Según ha confirmado la Presidencia de la República, este magno evento se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. Esta cita multidisciplinaria será el verdadero examen para nuestra delegación, que buscará superar su histórico medallero aprovechando la localía. El evento contará con más de 6.000 atletas de 37 países diferentes compitiendo en 40 deportes y 56 disciplinas distintas.

Este periodo de 16 días no solo pondrá a prueba la infraestructura remodelada del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este, sino que será la plataforma para que disciplinas como el atletismo, la equitación y los deportes de conjunto busquen una cosecha de medallas histórica en suelo patrio. El evento promete ser un catalizador para el turismo deportivo y la identidad nacional.

Mundial de Fútbol FIFA 2026

Aunque la Selección de República Dominicana no logró clasificar, el evento futbolístico más grande estará en el ojo de todos los dominicanos. Con el nuevo formato de 48 equipos y selecciones como España, Argentina, Brasil y Portugal, el Mundial de Fútbol se convierte en un espectáculo imposible de no ver.

Mundial FIBA 2026

A pesar del crecimiento del baloncesto femenino en República Dominicana, la selección no clasificó para los Torneos Clasificatorios del Mundial FIBA Femenino 2026. Tras su participación en el FIBA AmeriCup Femenino 2025, donde finalizó en 7.º lugar, el equipo quedó fuera de los seis primeros que obtuvieron acceso a la fase de clasificación. Sin embargo, el país sigue avanzando en desarrollo deportivo, y el baloncesto femenino mantiene un crecimiento sostenido, reflejado en su ascenso en el Ranking Mundial FIBA, donde ocupa actualmente el puesto 33.º a nivel mundial y 8.º en las Américas.

El camino a Catar 2027

El proceso de clasificación para el próximo mundial masculino de Básquet ya está en marcha. La República Dominicana se encuentra en el Grupo A de los Clasificatorios de las Américas, compitiendo contra Estados Unidos, México y Nicaragua. La República Dominicana ha pasado de ser una selección “emergente” a una presencia constante y respetada en los mundiales de la FIBA.

En mi opinión, estamos viviendo la era de la profesionalización absoluta. Ya no nos conformamos con tener talento natural; ahora tenemos figuras que no sólo son deportistas, sino que se han convertido en marcas globales como Vladdy Jr. o KAT.

A mi parecer el deporte dominicano ha pasado de ser una “fábrica de peloteros” a ser una potencia multidisciplinaria. Ver a Marileidy pelear récords mundiales o a nuestra selección de basket competir de tú a tú con potencias, me dice que el 2026 no solo será una fiesta por los Juegos Centroamericanos, sino una graduación para nuestra infraestructura y dirigencia. El reto real no será ganar medallas, sino demostrar que podemos organizar un evento de clase mundial sin los dramas de demandas o cancelaciones que vimos este año. El 2026 es nuestra oportunidad de oro para dejar de ser una promesa y ser una realidad global.