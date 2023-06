A 60 días del Mundial FIBA: Dominicana espera contar con todo su arsenal Ya con una agenda confirmada de encuentros de preparación, la cual aún puede ampliarse más de cara al prestigioso evento mundialista

La cuenta regresiva para el inicio del campeonato mundial de baloncesto cada vez se hace más corta, y con ella una nueva participación para la selección nacional de la República Dominicana, conociendo ya con anticipación a sus rivales a enfrentar y que está en procura de tener su mejor actuación en este certamen.

Siendo esta la cuarta vez que se logra acceder a la máxima justa organizada por FIBA, la tercera de forma consecutiva, por lo que se puede indicar que en el pasado reciente ha vivido su mejor época en lo que respecta a esta disciplina y con un universo cada vez mayor de jugadores posicionados en las ligas más competitivas del planeta.

Ya que no se trata solamente de los que actualmente conservan su status en la NBA, agregando aquí a los dos que recientemente se estrenaron en esta competición, como Lester Quiñones con los Golden State Warriors y Justin Minaya con los Portland Trail Blazers, en la última semana de la fase regular.

Pero también el combinado nacional que dirige Néstor “Che” García puede hacer gala de un grupo más que consolidado desde las últimas jornadas de los clasificatorios, con la grata noticia de tener a Jean Montero como el más destacado en las victorias clave ante Venezuela y Argentina, hoy día brillando en la Liga ACB de España, donde Andrés Feliz se ha lucido de igual manera.

Siguiendo allí en Europa, la buena actualidad de Ángel Delgado es muy relevante con su gran temporada en el Pinar Karsiyaka de Turquía, y que le sumará muchos puntos para un puesto en el quinteto abridor, sobre todo ante la ausencia anunciada de Al Horford.

Otros personajes que han destacado son Rigoberto Mendoza y Jassel Pérez en la NBA G-League, con muy buenos registros, así como Luis Montero, Gelvis Solano y Eloy Vargas que en las competiciones donde han estado dentro del continente se les ha visto muy bien.

En un torneo corto pero de mucho nivel como el mundial, es importante que todo este conjunto de figuras se encuentre sano y a tono para poder así imponerse ante duros rivales como Angola e Italia, dado que si se desea trascender al menos se debe asegurar uno de los dos primeros puestos del grupo A, donde también está una de las anfitrionas Filipinas.

Para lo cual se tiene previsto un cronograma de encuentros de fogueo, resaltando como rivales a la Universidad de Memphis el día 2 de agosto en el Palacio de los Deportes, para luego dos días después encarar a Puerto Rico en su territorio, además de España y Canadá en territorio europeo.

En cuestión de pocos días ya se comenzarán a confirmar los nombres que integrarán la lista preliminar, en la cual de seguro no tendremos mayores sorpresas, sino que por el contrario, de a poco se han ido sumando más elementos de nivel y con la mayor de las disposiciones, dado que no hay otra consigna que no sea trascender y clasificar por primera vez a unos Juegos Olímpicos.