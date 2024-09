A.J. Griffin, alero de 21 años, está evaluando la posibilidad de retirarse de la NBA, según ha informado el periodista Shams Charania a través de su cuenta en X (antes Twitter). A pesar de su corta edad y el potencial mostrado en sus primeras temporadas, tanto su entorno como el de los Houston Rockets estarían preparados para su despedida del baloncesto profesional. Hasta el momento, no han trascendido detalles concretos sobre las razones de su posible retirada.

Just in: Houston Rockets F AJ Griffin is seriously considering stepping away from basketball, sources tell me and @KellyIko. Griffin, 21, was the No. 16 pick in the 2022 NBA draft to Atlanta, then traded to Houston this summer. Sides are preparing for his departure from the game. pic.twitter.com/AyNp1rF4MI

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 12, 2024