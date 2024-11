El mundo del baloncesto está de luto. Bob Love, icónica figura de los Chicago Bulls y miembro del Salón de la Fama del equipo, falleció a los 81 años tras una valiente batalla contra el cáncer. La organización de Illinois comunicó la noticia a través de sus redes sociales, rindiendo homenaje a un jugador cuyo impacto trascendió las duelas.

Una Carrera Memorable

Bob Love, nacido en Bastrop, Luisiana, tuvo un camino inspirador hacia la grandeza. Seleccionado en la cuarta ronda del draft de la NBA de 1965 por los Cincinnati Royals, Love inició su carrera profesional con dos temporadas en Cincinnati antes de unirse a los Milwaukee Bucks en 1968. En noviembre de ese mismo año, fue traspasado a los Chicago Bulls, equipo en el que brillaría como una de sus máximas figuras.

We mourn the passing of Bob Love, who passed away today in Chicago at the age of 81 after a long battle with cancer. pic.twitter.com/3EBUO9UTmp

