El American Airlines Center de Dallas, Texas, será el escenario de un encuentro crucial para los Dallas Mavericks, que intentarán mantener el impulso tras dos victorias consecutivas. En el otro lado, los New Orleans Pelicans llegan golpeados por las lesiones y con un récord que refleja su complicada situación en el inicio de la temporada.

Tras un período complicado con cuatro derrotas consecutivas, los Mavericks parecen haber encontrado estabilidad gracias a dos victorias importantes, incluyendo una contra Oklahoma City Thunder. El posible regreso de Luka Doncic marca una gran noticia para Dallas, aunque el equipo aún necesita mejorar en momentos críticos del partido. Las decisiones en el clutch y el peso excesivo sobre Kyrie Irving son áreas a trabajar para evitar que la presión se concentre únicamente en sus estrellas.

The Dallas Mavericks will host the New Orleans Pelicans for their second game of the NBA Cup tonight…

Last time they matched up, Kyrie Irving dropped:

42 PTS | 7 REB | 7 AST | 13-28 FGpic.twitter.com/JM9db63SLa

— MFFL NATION (@NationMffl) November 19, 2024