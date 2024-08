El enfrentamiento en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 entre Estados Unidos y Brasil promete ser uno de los más emocionantes del torneo. Ambas selecciones han demostrado su valía en la fase de grupos, pero solo una avanzará a las semifinales. A continuación, se presenta un análisis detallado de los puntos fuertes y débiles de cada equipo, un pronóstico sobre quién podría avanzar y las jugadoras más destacadas.

Jugadores destacados:

Puntos fuertes:

Puntos débiles:

Jugadores destacados:

Yago Santos lobs it up to Bruno Caboclo for the slam!

Brazil has gotten the deficit under double digits https://t.co/hcaTE3TAcX

— Global Hoops Daily (@worldhoopsfan) July 30, 2024