Este lunes 5 de agosto, el baloncesto femenino 3×3 en los Juegos Olímpicos de París 2024 alcanza una de sus citas más esperadas: las semifinales, donde el equipo español se enfrenta a la potente selección de Estados Unidos. Con Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilion, Vega Gimeno y Sandra Ygueravide en la cancha, España está lista para afrontar este crucial desafío que definirá su camino hacia la medalla de oro.

Estados Unidos es considerado el equipo a batir en el torneo, gracias a su gran profundidad de talento y experiencia en competiciones internacionales. Sin embargo, a pesar de su impresionante historial y habilidad, el equipo estadounidense presenta algunas debilidades que España puede explotar para lograr una victoria histórica.

Aunque el equipo estadounidense tiene una gran capacidad para ejecutar jugadas diseñadas, pueden mostrar vulnerabilidad cuando se enfrentan a situaciones imprevistas o altamente dinámicas. España, conocida por su flexibilidad táctica y rápida adaptación, podría aprovechar estos momentos para imponer su ritmo y desestabilizar a sus rivales.

El combinado estadounidense depende en gran medida de sus jugadoras estrella para obtener los puntos necesarios. Mientras que estas atletas son excepcionales, su dependencia en jugadoras clave puede ser una debilidad si el equipo español logra neutralizar a las principales anotadoras mediante una defensa cerrada y bien coordinada.

A pesar de su talento ofensivo, el equipo estadounidense ha mostrado ciertas inconsistencias en su defensa. España debe aprovechar esto con un juego rápido y dinámico, así como con una estrategia de penetración y penetraciones para desgastar a la defensa rival y crear oportunidades de anotación.

There's momentum to medal.

The 🇺🇸 #3x3WNT flipped the script on the #3x3Basketball competition & has the chance to complete an epic comeback on the final day in Paris.

— USA Basketball 3×3 (@usab3x3) August 5, 2024