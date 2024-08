Ben McLemore ha decidido continuar su carrera en Europa firmando con el Yukatel Merkezefendi de Turquía para la temporada 2024-25. El equipo turco anunció oficialmente su fichaje a través de un comunicado en redes sociales, donde expresaron su entusiasmo por incorporar al veterano jugador a sus filas.

Random hooper you may have forgotten about: Ben McLemore

Last played in 2022, where he averaged 10.2 points and shot 36% from three on 6.5 attempts. The draft bust quietly turned into a solid role player and just as quietly disappeared from the NBA

Now, he’s playing in Turkey! pic.twitter.com/3CJAc3Ih3u

— Finn Kuehl (@finleykuehl) August 24, 2024