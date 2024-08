La presidenta de los Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, ha explicado públicamente la elección de J.J. Redick como nuevo entrenador del equipo, una decisión que ha generado debate entre los aficionados y expertos de la NBA. Después del despido de Darvin Ham y la fallida negociación con Dan Hurley, entrenador de UConn, Redick se convirtió en la opción elegida por la franquicia angelina para liderar a un equipo que sigue teniendo a LeBron James y Anthony Davis como sus principales figuras.

