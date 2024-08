Los New Orleans Pelicans han decidido rescindir el contrato de Matt Ryan, uno de los tiradores más efectivos de la liga. A pesar de contar con un impresionante 45.1% de acierto en triples durante su tiempo en la franquicia, Ryan ha sido dejado de lado, lo que pone de manifiesto las dificultades que ha tenido para asegurar un lugar estable en la NBA. A lo largo de sus tres años en la liga, el escolta ha jugado para cuatro equipos diferentes y ha sido cortado en cuatro ocasiones, incluyendo por los Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, y ahora los Pelicans.

Sources: The New Orleans Pelicans are waiving wing shooter Matt Ryan. Ryan averaged 5.4 points and shot 45.1 percent from 3-point range in 13 minutes a night over 28 games for Pelicans last season. pic.twitter.com/gbc2bZCRkK

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 23, 2024