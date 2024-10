Boston arranca la temporada con una paliza: Dominio total ante los Knicks Los Celtics inician la campaña 2024-25 con una contundente victoria de 132-109 sobre los Knicks, en una noche donde brillaron Jayson Tatum y Jaylen Brown, y Boston igualó un récord histórico de triples.

No hay mejor manera de comenzar una temporada. Los Boston Celtics arrancaron la campaña 2024-25 de la NBA con una brillante actuación, celebrando su reciente campeonato y aplastando a los New York Knicks por 132-109. La expectativa era alta, ya que los Knicks han sido considerados por muchos analistas como uno de los principales contendientes en la Conferencia Este. Sin embargo, Boston no dejó lugar a dudas de que sigue siendo el equipo a vencer.

El TD Garden fue testigo de una actuación avasalladora de los Celtics, quienes dominaron el partido desde el primer cuarto con un parcial de 43-24. El equipo de Joe Mazzulla mostró una energía inigualable, motivados por la emoción de recibir sus anillos de campeones antes del inicio del partido. Los Knicks, aunque intentaron una tímida reacción, se encontraron con un rival muy superior en todas las facetas del juego.

Con una ventaja que llegó a ser de 35 puntos en el transcurso del partido, Boston controló el ritmo sin problemas, dejando en claro que están listos para defender su título. Para los Knicks, la derrota fue una señal de que aún tienen mucho que ajustar y mejorar si quieren competir al más alto nivel, como lo comentó Jalen Brunson antes del encuentro: “Necesitamos ser mejores compañeros y lograr que todos se sientan cómodos”.

Brillan Tatum y Brown

En cuanto a las actuaciones individuales, Jayson Tatum lideró la carga de los Celtics con una deslumbrante actuación, anotando 37 puntos y repartiendo 10 asistencias. Tatum continúa siendo la piedra angular del equipo y una amenaza constante para las defensas rivales. Jaylen Brown, quien ha asumido un papel cada vez más protagónico, también brilló con 23 puntos y 7 rebotes. Derrick White se sumó al festín con 24 puntos, completando una noche casi perfecta para los titulares de Boston.

Estreno de Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges

Por el lado de los Knicks, la gran expectativa de la noche era el debut oficial de Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges, quienes, aunque ya habían jugado en pretemporada, tuvieron su primera aparición oficial con la camiseta de New York. Towns logró 12 puntos y 7 rebotes en 24 minutos, mientras que Bridges sumó 16 tantos en 35 minutos de acción. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar el colapso del equipo neoyorquino.

Jalen Brunson y Miles McBride fueron los máximos anotadores de los Knicks con 22 puntos cada uno, pero el equipo mostró falta de cohesión y demasiados errores defensivos ante un Boston que no perdonó.

Récord de Triples Igualado

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la impresionante exhibición de Boston desde la línea de tres puntos. Los Celtics conectaron 29 triples, igualando el récord histórico que los Milwaukee Bucks establecieron en 2020. Increíblemente, Boston tuvo la oportunidad de romper el récord, pero falló sus últimos 13 intentos desde el perímetro en el último cuarto. A pesar de que los fanáticos clamaban por “¡Un triple más!” en la última posesión, los Celtics optaron por no lanzar, poniendo fin a una noche mágica en el TD Garden.

¿El Inicio de Otra Temporada de Éxito?

Esta dominante victoria no solo es un mensaje claro para el resto de la NBA, sino que también reafirma que los Celtics están más que preparados para repetir su éxito del año pasado. Con un equipo lleno de confianza, liderado por Tatum y Brown, y una banca profunda que puede aportar en ambos lados de la cancha, Boston parece ser el equipo a vencer en esta nueva temporada.

The Boston Celtics 2024 Championship Ring is here and it’s BEAUTIFUL 🤩 pic.twitter.com/JbJ0XbXMh3 — Celtics Junkies (@Celtics_Junkies) October 22, 2024

Para los Knicks, la derrota les deja mucho trabajo por hacer, pero también la esperanza de que, con el tiempo, sus nuevas incorporaciones puedan consolidar un equipo competitivo en la feroz Conferencia Este.