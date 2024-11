Bronny James, joven promesa y miembro de la organización de los Los Angeles Lakers, ha decidido que solo jugará partidos como local en la G League con el equipo afiliado, los South Bay Lakers. La noticia fue dada a conocer por el periodista Brian Windhorst, quien ha seguido de cerca la carrera de LeBron James desde sus inicios. Según Windhorst, Bronny evitará viajar con el equipo en sus desplazamientos, lo cual podría limitar significativamente su tiempo de juego y desarrollo en su primera temporada profesional.

Una decisión con Polémica

Esta medida ha generado reacciones mixtas en la opinión pública y entre los analistas de baloncesto, ya que algunos consideran que podría afectar el crecimiento de Bronny al reducir su tiempo en cancha y limitar sus experiencias competitivas en diferentes escenarios. Aunque Windhorst dejó entrever que Bronny evitará volar en vuelos comerciales, la razón oficial de esta decisión no ha sido confirmada ni por el equipo ni por su familia.

A source close to Bronny James said that the plan for him to only play in South Bay Lakers home games was simply the “decision” made with regard to LeBron’s son, per @joevardon pic.twitter.com/jvUhlSjVsO

El desarrollo profesional de Bronny está bajo constante escrutinio, especialmente debido al peso del legado de su padre. Si bien su contrato le permite participar con el primer equipo de los Lakers en la NBA, su rol principal está proyectado en la G League, donde puede acumular minutos y ganar experiencia en un entorno menos exigente que el de la NBA. Sin embargo, privarse de los partidos fuera de casa podría ser un obstáculo en su progreso, al reducir su tiempo de adaptación y aprendizaje en un calendario completo de temporada.

Su debut en la G League y el futuro en los Lakers

En su debut con los South Bay Lakers, Bronny anotó 6 puntos, entregó 4 asistencias y capturó 3 rebotes. Aunque mostró destellos de talento, es claro que el joven necesita tiempo en cancha para afinar sus habilidades y ganar confianza. Los especialistas coinciden en que, al no viajar con el equipo, Bronny se privará de experiencias valiosas que solo los partidos en diferentes ciudades pueden ofrecer, lo que podría poner en riesgo la consistencia y el nivel de competitividad que puede alcanzar en su juego.

¿Afectará el desarrollo de Bronny?

Esta decisión pone en tela de juicio la posibilidad de un desarrollo completo y competitivo para Bronny en la G League, donde la experiencia de partidos fuera de casa es crucial para cualquier jugador en crecimiento. Sin un calendario de juego completo, podría perder ritmo y quedarse atrás en comparación con otros jugadores jóvenes que buscan hacerse un nombre en la liga.

The Lakers are only allowing Bronny James to play in G League home games, per @WindhorstESPN

“He’s only going to play in the South Bay Lakers’ home games. He’s only going to kind of be a part-time G League player, and he’s not getting on United Airlines to fly to these road… pic.twitter.com/DPPf4vGUBV

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 13, 2024