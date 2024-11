El pasado 2 de noviembre, los San Antonio Spurs informaron que Gregg Popovich, uno de los entrenadores más icónicos de la NBA, había sufrido un problema cardiovascular que lo obligó a dejar temporalmente sus funciones. Según la información compartida posteriormente por el periodista Shams Charania, se confirmó que el entrenador de 75 años sufrió un derrame cerebral leve, y se desconoce cuándo podría regresar al banquillo.

Ante la ausencia de Popovich, el equipo designó a Mitch Johnson como entrenador interino. En los seis encuentros que ha dirigido, Johnson ha logrado un récord de 3-3, lo cual ha mantenido a los Spurs en la competencia y ha permitido que el equipo se mantenga sólido en esta etapa inicial de la temporada. Sin embargo, la prioridad para la franquicia texana es que Popovich tenga una recuperación completa, por lo que no se apresurará su regreso.

San Antonio Spurs coach Gregg Popovich suffered a mild stroke on Nov. 2. He is expected to make a full recovery and a timeline for return has not been determined. pic.twitter.com/FK6VMC1B57

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 13, 2024