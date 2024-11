La noche fue especial para Klay Thompson, quien volvió al Chase Center como jugador de los Dallas Mavericks, equipo al que se unió tras dejar a los Golden State Warriors en busca de un nuevo comienzo junto a Luka Doncic. La decisión de Klay de cerrar un capítulo en San Francisco y aventurarse en Dallas fue recibida con emoción tanto por él como por su exequipo, quienes están en una destacada posición en la Conferencia Oeste.

Un emotivo homenaje en The Bay

El Chase Center se llenó de aplausos y emoción para dar la bienvenida a Thompson, quien pasó 11 temporadas con los Warriors, conquistando cuatro campeonatos y dejando una huella imborrable en la franquicia. En un tributo conmovedor, el equipo de San Francisco preparó un vídeo especial para recordar algunos de los mejores momentos de su carrera en Golden State, cerrando con un enorme “Gracias 11” en la pantalla.

Klay observó el homenaje desde el banquillo, mientras la afición aplaudía cada recuerdo. A pesar de que se había planeado que Stephen Curry tomara el micrófono para dedicarle unas palabras a su excompañero y amigo, ambos decidieron posponerlo para concentrarse en el partido, que fue una reñida competencia hasta el último segundo.

Detalles especiales para una leyenda

Los Warriors cuidaron cada aspecto de la noche para hacer de este un evento inolvidable. A cada asistente al Chase Center se le entregó una gorra de capitán en honor a la pasión de Thompson por el mar y la navegación. En el momento de su saludo, la multitud agitó sus gorras en un gesto simbólico de agradecimiento y admiración, creando un ambiente único en la arena.

Un partido intenso y emocionante

A pesar de la cálida bienvenida, los Warriors se llevaron la victoria con un marcador de 120-117, liderados por 37 puntos de Stephen Curry. Klay no se quedó atrás y aportó 21 puntos para los Mavericks, aunque su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo. Este enfrentamiento subrayó la competitividad de Golden State, que actualmente comparte la cima de la Conferencia Oeste con equipos como los Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns.

El futuro de Klay en Dallas

Klay Thompson parece estar encontrando su lugar en Dallas, donde espera contribuir junto a Doncic y formar parte de un equipo en crecimiento. Este nuevo capítulo en su carrera representa un renacimiento personal y profesional, mientras sus antiguos compañeros en Golden State continúan su propio camino de éxito.

The Steph and Klay era was ONE OF ONE 🐐🥹 pic.twitter.com/PMwX9sPXan

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2024