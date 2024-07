Buddy Hield con destino definido en los Warriors Los Warriors tienen definido cual es el alero titular que sustituirá a Klay Thompson.

Los Golden State Warriors han experimentado un cambio significativo en su plantilla. Después de más de una década con Klay Thompson, el escolta se ha trasladado a los Dallas Mavericks. En su lugar, los Warriors han fichado a Buddy Hield, un jugador conocido por su habilidad para el tiro de tres puntos, similar a Thompson.

Declaraciones de Buddy Hield

Hield ha abordado su nueva situación y la comparación con Thompson en una entrevista con Monte Poole de NBC Sports Bay Area. “No hay presión. Sólo tengo que venir y hacer mi trabajo. Lo que Klay ha hecho por esta organización ha sido tremendo. Me encanta Klay. Lo he observado a lo largo de los años. Él es especial. La forma en que puede entrar en ritmo y la forma en que puede cambiar un partido… y ser el jugador y campeón que es. Entonces no lo veo como presión. Creo que es divertido estar en ese papel y ver si puedo conseguir hacer algo parecido a lo que hacía él”, comentó Hield.

Buddy Hield full conference: pic.twitter.com/DbaId7RKQl — GSW Ball Report (@GSWBallReport) July 19, 2024

Comparación en el Juego

Aunque ambos jugadores destacan en el tiro de tres puntos, Thompson y Hield tienen diferencias significativas en otras facetas del juego. Thompson es conocido por su versatilidad y efectividad en varios aspectos del baloncesto, mientras que Hield se ha centrado más en el tiro exterior. Sin embargo, sus estadísticas de tiro de tres puntos son comparables: Thompson ha promediado 3,1 triples en 7,6 intentos por partido (41,3%) en 793 juegos, mientras que Hield ha promediado 3,0 triples en 7,6 intentos por partido (40,0%) en 632 encuentros.

Impacto en el Equipo

La llegada de Hield busca mantener el fuerte ataque perimetral de los Warriors, aunque se reconoce que igualar la influencia de Thompson en el equipo es un reto considerable. Con Hield, los Warriors esperan seguir siendo competitivos en la liga y mantener su estilo de juego característico, basado en el tiro de tres puntos y un alto ritmo de juego.

From the Bahamas to The Bay! Welcome, Buddy Hield 👏 pic.twitter.com/7MilVu11bV — Golden State Warriors (@warriors) July 7, 2024

Este cambio subraya la constante evolución en las estrategias y composiciones de los equipos en la NBA, buscando siempre la mejor combinación para alcanzar el éxito.