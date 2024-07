Hasta 14 jugadores que el curso pasado fueron parte crucial de alguna rotación NBA aún buscan equipo. Curiosamente, muchos no están siendo objeto de rumores. Esta semana, Gary Trent Jr. firmó un contrato mínimo de veterano con los Milwaukee Bucks, marcando un posible camino para otros jugadores.

Bases

Tyus Jones y Markelle Fultz son dos destacados bases suplentes aún disponibles. Los Denver Nuggets, según Mike Malone, necesitan urgentemente un director para su segunda unidad, y ambos jugadores serían opciones excelentes. Spencer Dinwiddie también es un candidato, a pesar de su rendimiento irregular con los Nets y Lakers.

The LA Clippers are officially OUT for Tyus Jones, per @LawMurrayTheNU. “Let me also confirm that the Clippers were never in on Tyus Jones and this transaction finally closing for Kris Dunn ends all of that talk.” pic.twitter.com/E3wu0BCNHh — Andy (@AndyJPuente) July 18, 2024

Escoltas

Luke Kennard, uno de los mejores tiradores disponibles, sigue en el mercado a pesar de su historial de lesiones. Los Memphis Grizzlies y Los Angeles Clippers podrían estar interesados en retenerlo. Dennis Smith Jr. podría regresar a los Dallas Mavericks tras unas temporadas positivas, mientras que Lonnie Walker Jr. e Isaac Okoro también están disponibles, aunque este último es agente libre restringido por los Cavaliers.

Aleros y Ala-Pívots

El puesto de alero es uno de los más representativos en esta agencia libre. Jugadores como Jae Crowder, Marcus Morris y Robert Covington son opciones valiosas como presencia veterana. Gordon Hayward busca redimirse tras su paso por Oklahoma, mientras que Cedi Osman y Doug McDermott pueden ser recursos útiles como anotadores.

We all want Marcus Morris back with the Sixers right???? pic.twitter.com/8I2XngZUW3 — Aidan LaPorta (@AidanLaPorta69) July 13, 2024

Pívot

Precious Achiuwa es el único pívot puro destacado sin equipo. Es probable que regrese a los New York Knicks, que actualmente solo cuentan con Mitchell Robinson y el novato Jericho Sims en la pintura.

Wherever the Knicks go from here ALL Knicks fans need to salute Precious Achiuwa He’s clearly holding out his future to be a Knick while they test the center market. Basically a hidden roster spot

Ridiculous loyalty. pic.twitter.com/izXuyQlSAY — Poppa Left (@livelikelefty) July 18, 2024

El mercado sigue moviéndose y estos jugadores tienen la oportunidad de encontrar un nuevo hogar antes del inicio de la temporada.