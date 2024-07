Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Toronto Raptors han firmado un contrato de pretemporada con Jamison Battle, alero procedente de Ohio State. Esta oportunidad le permitirá participar en el training camp y luchar por un puesto en la plantilla final, que actualmente cuenta con 13 jugadores con contratos garantizados.

Battle viene de promediar 15,3 puntos y un 43,3% de acierto en triples en su quinta temporada en la NCAA, destacando en su primer año con los Buckeyes de Ohio State. Anteriormente, jugó para la Universidad de George Washington y Minnesota, perfeccionando su juego y logrando su temporada más eficiente en términos de acierto y producción en la pista.

Keisei Tominaga waited for the final shot to beat Jamison Battle 😮

He's really like that 🔥 pic.twitter.com/5IZ0kFITs3

— ESPN (@espn) April 5, 2024