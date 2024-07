Pat Williams, uno de los arquitectos fundamentales detrás de los Orlando Magic, ha fallecido a los 84 años debido a complicaciones de una neumonía vírica, según anunció la franquicia de Florida. Williams dedicó más de 50 años a la NBA, comenzando su carrera en 1968 con los Philadelphia 76ers y escalando hasta ser general manager de equipos como los 76ers, Bulls y Hawks.

Su legado más notable fue la fundación de los Orlando Magic en 1987, equipo que debutó en la NBA en 1989. Fue general manager del equipo hasta 1996, año en que ascendió a vicepresidente senior. Bajo su dirección, los Magic vivieron algunos de sus mejores años, con elecciones de draft memorables como Shaquille O’Neal, Penny Hardaway y Dwight Howard.

“Pat Williams trajo magia a Orlando”, declararon Dan DeVos y Alex Martins, presidente y CEO de los Magic, respectivamente. “Sus logros serán recordados por siempre. Gracias a su optimismo y a su inigualable energía, fue un visionario que ayudó a transformar el mundo del deporte en muchos aspectos”.

Además de su impacto en el baloncesto, Williams fue una figura clave en el desarrollo deportivo de Orlando, impulsando la llegada de equipos de fútbol y béisbol a la ciudad. En 2014, fue incluido en el Hall of Fame de los Magic, reconociendo sus vitales contribuciones a la historia de la franquicia.

Pat Williams — who brought the Magic to Orlando as an expansion franchise — died at 84 years old today. He spent 56 years as an NBA executive and worked as a GM for the Magic, Sixers and Bulls. He played minor league baseball, authored over 100 books and ran 58 marathons. pic.twitter.com/0TwVwl4QXJ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 18, 2024