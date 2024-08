Russell Westbrook, flamante incorporación de los Denver Nuggets para la temporada 2024-25, ha decidido aclarar una polémica que ha surgido en torno a su elección de dorsal. Con el ex MVP de la NBA en el equipo, algunos comenzaron a especular sobre una posible disputa por el número 0, ya que ese dorsal ya lo llevaba Christian Braun en Denver.

Según un informe de Harrison Wind de DNVR Sports, Braun habría rechazado ceder su número a Westbrook, lo que generó cierto revuelo en redes sociales. Sin embargo, el propio Westbrook ha salido a desmentir estas afirmaciones. A través de su cuenta de Instagram, el base de 35 años aclaró la situación: “No quise, ni pregunté, ni solicité el número 0 porque elegí marcar este cambio con un número ‘nuevo’”. Además, subrayó que tanto él como Christian Braun están totalmente enfocados en alcanzar el éxito con los Nuggets.

Westbrook, que busca revitalizar su carrera después de una etapa difícil en Los Ángeles, ha sido fichado por los Nuggets con la esperanza de que su energía e intensidad puedan dar un impulso al equipo de Colorado, que no logró superar las semifinales de la Conferencia Oeste en la temporada pasada tras caer ante los Minnesota Timberwolves.

El rumor sobre el dorsal, aunque aclarado rápidamente, resalta la expectación que genera la llegada de una figura tan icónica como Westbrook. Hunter Tyson, otro jugador de los Nuggets, sí cedió su número a Westbrook, demostrando la flexibilidad dentro del equipo para acomodar al ex MVP en su nueva etapa.

