Jalen Brunson advierte: “No podemos centrarnos en ser contenders, hay que trabajar desde el principio” El base estrella de los New York Knicks, Jalen Brunson, prefiere mantener los pies en la tierra y enfocar el trabajo diario en lugar de pensar en la etiqueta de contendientes al título, a pesar de las altas expectativas para la temporada 2024-25.

Los New York Knicks se perfilan como una de las sorpresas más emocionantes de la temporada 2024-25 de la NBA. Con un equipo que mezcla juventud y experiencia, sumado a las adquisiciones claves como la de Mikal Bridges, la franquicia neoyorquina ha capturado la atención de los expertos, quienes les sitúan como la principal alternativa a los Boston Celtics en la Conferencia Este.

Dont forget when Terry Rozier TORCHED the Knicks and outplayed Jalen Brunson: 34 PTS

5 REB

10/15 FGM (67% FG)

8/11 3PM (73% 3P)

100% FT Healthy Rozier will make a difference. pic.twitter.com/9d7bqzOuBq — 𝙃𝙚𝙖𝙩𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙚 (@WadexFlash) August 28, 2024

Tras una campaña pasada en la que, a pesar de las lesiones, lograron llegar a la segunda ronda de los playoffs, el regreso de Julius Randle y el refuerzo de Bridges han disparado las expectativas. Las casas de apuestas incluso proyectan 53,5 victorias para los Knicks en la temporada regular, una cifra que no alcanzan desde 1997.

Sin embargo, Jalen Brunson, el líder del equipo en la cancha, ha querido poner un freno a la euforia. Aunque le agrada la idea de ser considerados contendientes, su mensaje es claro: el equipo no puede dejarse llevar por la presión y las expectativas, sino concentrarse en el trabajo diario. “Es bueno escuchar que somos un contender, pero creo que tenemos que llegar al training camp sin que nadie diga esa palabra. Obviamente, ya dije que quiero pasar de la segunda ronda después de llegar hasta ahí dos años consecutivos, pero no podemos simplemente comenzar la temporada y saltar de nuevo a la segunda ronda. Tenemos que volver y comenzar de nuevo”, declaró Brunson a Stefan Bondy de New York Post.

Los Knicks parecen haber aprendido de sus errores del pasado, donde la presión y las expectativas terminaron pasándoles factura. La llegada de Tom Thibodeau como entrenador ha sido clave en la evolución del equipo, instaurando una filosofía de trabajo que ha permitido que la franquicia recupere el respeto en la liga.

Jalen Brunson was putting up MJ numbers in the playoffs 😭😭 pic.twitter.com/fxUB1QCoLg — Roukshiestypt2 (@BeenHim16) August 22, 2024

Para Brunson, la clave del éxito radica en mantener la humildad y trabajar duro desde el primer día. A pesar de que la etiqueta de “contender” suena atractiva, el base insiste en que el camino hacia el título debe construirse paso a paso.

El potencial de este equipo es innegable, y si logran esquivar las lesiones y mantener la consistencia en su juego, los Knicks podrían estar en la conversación entre los verdaderos aspirantes al campeonato.