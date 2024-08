Klay Thompson sorprendió al mundo del baloncesto cuando decidió dejar a los Golden State Warriors, la franquicia donde se convirtió en una leyenda, para unirse a los Dallas Mavericks. Aunque su salida fue un proceso complejo, en el que incluso perdonó dinero, hubo un factor determinante que influyó en su decisión: Kyrie Irving.

Kyrie Irving vs Raptors (2019)

27 points – 18 assists – 67.9 TS%

Hit the dagger on Kawhi

One of my favorite Kyrie games of ever https://t.co/gGZ20wBd8g pic.twitter.com/qFOrcGR04a

— Wade Legacy GFX (@wadelegacygfx) August 22, 2024