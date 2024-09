Los Minnesota Timberwolves, a pesar de contar con una plantilla sólida, han decidido seguir abiertos a nuevas incorporaciones. Según Michael Scotto de HoopsHype, el equipo ha firmado a Chasson Randle, base de 31 años, con un contrato Exhibit 10, lo que le permitirá disputar la pretemporada con el conjunto de Minneapolis.

Randle, quien no juega en la NBA desde la temporada 2020-2021, tiene una experiencia notable en la liga. Durante su carrera, ha disputado 119 partidos con equipos como los New York Knicks, Philadelphia 76ers, Washington Wizards, Golden State Warriors y Orlando Magic. En su última temporada en la NBA, con Orlando, promedió 6.5 puntos, 2 rebotes y 1.8 asistencias en 20.4 minutos por partido.

Tras su paso por la NBA, el jugador estadounidense continuó su carrera en Europa, donde la temporada 2023-2024 la jugó con el AEK de Atenas, Grecia. Allí, Randle destacó con promedios de 10.3 puntos, 2.6 rebotes, 2.7 asistencias y 0.8 robos por partido, lo que llamó la atención de los Timberwolves para darle una nueva oportunidad de regresar a la élite del baloncesto estadounidense.

The Minnesota Timberwolves have agreed to an Exhibit 10 deal with guard Chasson Randle, league sources told @hoopshype. Randle spent last season with AEK Athens and has four years of NBA experience combined with the Sixers, Knicks, Wizards, Warriors, and Magic. pic.twitter.com/S6hsedsplM

— Michael Scotto (@MikeAScotto) September 10, 2024