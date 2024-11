Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Cleveland Cavaliers regresan a casa tras una dura derrota ante los Boston Celtics que puso fin a su racha de 15 victorias consecutivas. Su próximo desafío será enfrentarse a los New Orleans Pelicans, un equipo que llega con múltiples bajas y en un delicado momento de forma. Este partido, que se disputará en el Rocket Mortgage Fieldhouse, presenta una gran oportunidad para los Cavs de volver al camino del triunfo, mientras que los Pelicans intentarán superar la adversidad y sorprender en Ohio.

Tras un inicio histórico de temporada, los Cavs llegan a este partido tras una ajustada derrota en Boston. A pesar de jugar sin varios de sus aleros titulares, mostraron competitividad frente a uno de los mejores equipos del Este.

Win or lose, the Cleveland Cavaliers are legit. pic.twitter.com/L00iBBQNEr

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 20, 2024