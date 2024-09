En la ciudad de Chicago, donde los vientos de cambio parecían haber cesado en el equipo de los Bulls, surge una nueva oportunidad para el escolta Zach LaVine. A lo largo de las últimas temporadas, el equipo ha luchado por recuperar la relevancia en la NBA, y LaVine, quien en 2022 fue firmado con un contrato de superestrella valorado en 215 millones de dólares por cinco años, ha sido parte de este inmovilismo. Aunque se esperaba que él liderara la transformación de los Bulls, su rendimiento no ha alcanzado el nivel deseado y, como resultado, su valor de mercado ha disminuido considerablemente.

Zach LaVine has vowed not to stunt the growth of the young players on the Chicago Bulls and is fully committed to team activities, per @DarnellMayberry

“In offseason conversations with Bulls leadership, including coach Billy Donovan, LaVine has vowed not to overstep or stunt… pic.twitter.com/0WAFX2mQA1

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 23, 2024