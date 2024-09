El mundo del baloncesto se encuentra de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Dikembe Mutombo a los 58 años, víctima de un cáncer cerebral. Mutombo, uno de los defensores más dominantes en la historia de la NBA y una figura humanitaria de renombre, deja un legado que trasciende más allá de las canchas. Shams Charania, del medio The Athletic, fue el primero en dar a conocer la noticia que ha conmocionado al universo deportivo.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó su profundo pesar por la pérdida de un hombre que describió como “más grande que la vida”. “En la pista, siempre fue uno de los mejores defensores y taponadores de todos los tiempos. Fuera de ella, puso su corazón y alma en ayudar a los demás”, afirmó Silver. La influencia de Mutombo no solo se limitó al baloncesto, sino que su impacto fue global, especialmente en su tierra natal, el Congo, y en otras partes de África, donde dedicó su vida a obras humanitarias. Silver también recordó las veces que viajó junto a Mutombo y pudo ser testigo de su inmensa compasión y generosidad hacia las comunidades más necesitadas.

Nacido en Kinshasa, Congo, Mutombo llegó a Estados Unidos para formarse en la Universidad de Georgetown, donde rápidamente destacó por su capacidad defensiva. En 1991, fue seleccionado por los Denver Nuggets con el cuarto pick del Draft, comenzando una carrera profesional que se extendió por casi dos décadas hasta su retiro en 2009. Durante esos años, disputó cerca de 1.200 partidos y dejó un registro imborrable en la NBA.

We are deeply saddened by the news of Dikembe Mutombo’s passing.

Dikembe was a proud and honorable man, who lived up to the definition of a word that became synonymous with his name – humanitarian. He used his many gifts and his platform to improve the lives of everyone he… pic.twitter.com/zsLS4AihJ4

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) September 30, 2024