Dillon Brooks se compara así mismo con Kobe Bryant y los fanáticos lo trolean

Los fanáticos reaccionaron cuando Dillon Brooks se comparó con Kobe Bryant

Dillon Brooks fue la gran razón por la que Canadá venció a Estados Unidos en el juego por la medalla de bronce de la Copa Mundial FIBA ​​2023, ya que disparó 7-8 desde el área de 3 puntos. Después del partido, Brooks hizo un comentario en el que se comparó con el fallecido Kobe Bryant, lo que hizo que los fanáticos perdieran la cabeza en las redes sociales.

“Kobe Bryant se levanta de su tumba” – dijo Brooks.

El juego por la medalla de bronce concluyó 127-118 después del tiempo extra a favor de los canadienses. Brooks tuvo una noche increíble, anotando 39 puntos. Después del juego, habló sobre su nuevo personaje, “The Villain”, que comparó con el personaje de Bryant, “The Black Mamba”.

“Es simplemente una personalidad, a la gente le encanta”, dijo Brooks. “He llegado a amarme a mí mismo. Es como Kobe Bryant. Tuvo que descubrir cómo crear Black Mamba, una persona diferente cuando entra a la cancha. Supongo que esa es mi persona, El Villano, justo en el clutch. Soy un tipo cariñoso y afectuoso que amo a mis hijos, amo a mi familia, amo a mis compañeros de equipo. Simplemente amo al mundo también”.

Después de compartir lo que tenía en mente, los fanáticos obviamente no estuvieron de acuerdo con que Brooks se comparara con la leyenda de los LA Lakers. Compartieron sus pensamientos en desacuerdo al respecto.

Es obvio que Brooks admira a Bryant , ya que usa un número similar cada vez que pisa la cancha. Aún así, fue solo un juego y compararse con un 18 veces All-Star fue demasiado.

Desde los playoffs de 2023, los fanáticos han expresado cuánto les desagrada Dillon Brooks.

Sus payasadas contra los LA Lakers han hecho que los fanáticos lo odien por hacer su trabajo en la cancha. Sin embargo, el odio que ha recibido le ha ayudado a convertirse en un jugador fiable para sus equipos.

Su actuación de 39 puntos tampoco es un accidente, ya que Brooks ha sido el tercer mejor anotador de Canadá. Después del partido, el delantero recién fichado de los Houston Rockets agradeció a sus enemigos por mantenerlo motivado.

“Todos los que lanzaban odios en Twitter e Instagram me veían jugar. Pero eso me ayuda a mejorar cada día. Me motiva a ser mejor, en la cancha, para mis compañeros de equipo, para cualquier equipo en el que juegue. Simplemente me motiva a seguir adelante”.

Con sus actuaciones, Brooks ha silenciado a sus enemigos y escépticos. También ha demostrado que puede hacer contribuciones importantes en ambos extremos de la cancha.