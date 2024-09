Donovan Mitchell no se anda con rodeos cuando se trata de evaluarse a sí mismo. Durante una aparición reciente en el podcast de Carmelo Anthony, el escolta de los Cleveland Cavaliers dejó claro su lugar en la NBA: “Desde mi punto de vista, soy uno de los 10 o 15 mejores jugadores del mundo”. Mitchell, quien ha protagonizado grandes actuaciones tanto en temporada regular como en playoffs, siente que su impacto en la liga aún no ha sido reconocido del todo.

A pesar de encadenar dos temporadas sobresalientes como líder de los Cavaliers y ser un jugador clave en los momentos decisivos, como lo demostró en los playoffs ante los Indiana Pacers, Mitchell siente que su fama de “solista” y haber jugado en mercados pequeños han influido en la percepción pública. El hecho de no haber alcanzado unas finales de conferencia también pesa en cómo se le califica.

“Para dar ese salto y ser visto de otra manera, no puedo quedarme aquí lamentándome”, afirmó Mitchell. “Utilizo esa motivación, pero no puedo enojarme por listas basadas en la popularidad. Es lo que es”, sentenció.

"Realistically, I look at myself as one of the top 10-15 players in this league"

– Donovan Mitchell pic.twitter.com/EbkAQMCkZQ

