Zach Edey llegó al draft como uno de los jóvenes más controvertidos de los últimos años. A pesar de ser el jugador más dominante de la NCAA durante su tiempo en Purdue, muchos creen que su estilo de juego no se ajusta a la NBA, lo que generaba dudas sobre su posición en el draft. Sin embargo, los Memphis Grizzlies decidieron apostar por él en el noveno puesto, convirtiéndose en su primera casa en la liga y preparándose para desarrollar a un prospecto con muchas incógnitas.

Con una estatura de 2,24 metros, Edey se destacó por su poderío en la NCAA, siendo nombrado el mejor jugador universitario dos temporadas consecutivas. No obstante, también surgieron dudas debido a su estilo de juego. Aunque ha mejorado su agilidad y velocidad en sus cuatro años universitarios, aún está lejos de lo que la NBA demanda a los hombres interiores en la actualidad. Esto genera preguntas sobre si su dominio cerca del aro podrá compensar las dificultades que enfrentará cuando se vea obligado a salir de la pintura, algo que no fue un problema en la NCAA debido a la ausencia de la regla de tres segundos defensivos y la prevalencia de la defensa en zona.

Este tipo de jugadores extremadamente altos, como fue el caso de Tacko Fall, suelen tener un impacto significativo en el baloncesto universitario, pero les cuesta trasladar ese éxito a la NBA. Sin embargo, Edey ha demostrado tener más habilidades que Fall, destacándose en el juego de espaldas al aro y en el poste, lo que hace que su altura sea una ventaja, pero no su único recurso. Esta combinación de habilidades genera incertidumbre sobre su futuro en la liga.

Zach Kleiman, general manager de los Grizzlies, expresó su confianza en Edey: “Edey puede encajar de forma especial en la franquicia. Al conocerlo, hemos visto que es alguien con un instinto competitivo muy alto, sin ego, y solo aspira a ganar”.

