Desde antes de comenzar la temporada, tanto Joel Embiid como el presidente de operaciones de los Philadelphia 76ers, Daryl Morey, dejaron claro que el pívot estrella no jugaría en jornadas consecutivas. Y parece que la estrategia no excluye a su compañero, Paul George, quien también estará ausente en el enfrentamiento contra los Cleveland Cavaliers. Oficialmente, ambos jugadores han sido declarados fuera del partido por “gestión de lesiones en la pierna izquierda”. Este planteamiento ha generado debate entre los aficionados, quienes cuestionan si se trata de verdaderas lesiones o de una estrategia para maximizar el rendimiento de los jugadores en los momentos críticos de la temporada.

Un inicio difícil para Embiid y la baja de Maxey

El regreso de Embiid en el partido contra los New York Knicks dejó más preguntas que respuestas sobre su estado físico. Con solo 13 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 26 minutos, su actuación no estuvo a la altura de las expectativas. El MVP de la pasada temporada se mostró lento en defensa y sin capacidad de generar ventajas en ataque, lo que hizo evidente su falta de ritmo y desató preocupaciones sobre su salud y preparación para la temporada.

“Joel Embiid will never win a championship until he gets his mind and his attitude right”

Shaq is sick of Embiid’s anticspic.twitter.com/rOOTKqJCa9

— Barstool Sports (@barstoolsports) November 13, 2024