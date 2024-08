El Dream Team femenino de baloncesto de EE.UU. llega a los Juegos Olímpicos 2024 con una alineación impresionante de jugadoras que destacan tanto por su talento individual como por su experiencia en competiciones internacionales. Este equipo es conocido por su dominio en el baloncesto femenino y tiene grandes expectativas de continuar su racha de éxitos.

Love this from Kelsey Plum

Full speed, GAME REPS

Practice what you do in the games, rinse, repeat

(Via @usabasketball 🎥)

pic.twitter.com/JCeNE06i1n

— Hoop Herald (@TheHoopHerald) August 4, 2024