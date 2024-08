Cheryl Reeve, la entrenadora en jefe del Dream Team femenino de baloncesto de los Estados Unidos, está nuevamente en el centro de atención mientras su equipo compite en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con una trayectoria impresionante y una capacidad inigualable para sacar lo mejor de sus jugadoras, Reeve se ha consolidado como una figura clave en el baloncesto femenino a nivel mundial.

Cheryl Reeve no es ajena al éxito. Antes de asumir el liderazgo del equipo olímpico, Reeve ya había dejado su marca en la WNBA como entrenadora en jefe de las Minnesota Lynx. Bajo su dirección, las Lynx lograron cuatro campeonatos de la WNBA (2011, 2013, 2015 y 2017), estableciéndose como una de las franquicias más dominantes de la última década.

La filosofía de juego de Reeve se basa en la disciplina, la defensa implacable y un juego en equipo fluido. Sus equipos son conocidos por su capacidad para adaptarse y superar cualquier desafío que se les presente. “El éxito no solo se mide en títulos, sino en la capacidad de un equipo para unirse y superar la adversidad”, afirma Reeve.

Team USA head coach Cheryl Reeve verbatim called this "This is the biggest spectacle in league history" in her pregame presser…

