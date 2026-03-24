Escalofriante lesión en la NBA: un jugador de Golden State se dislocó la rodilla al intentar una volcada El incidente ocurrió en el cierre de un partido ante Dallas Mavericks y generó conmoción entre jugadores y público por la gravedad de la imagen.

Un momento de alto impacto sacudió a la NBA durante el duelo entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks, cuando el alero Moses Moody sufrió una grave lesión en la rodilla tras intentar una volcada en el tiempo suplementario.

La jugada se produjo luego de un robo de balón que dejó al jugador con el camino libre hacia el aro. Sin embargo, al momento de despegar, apoyó mal su pierna y cayó de forma brusca sobre la cancha, evidenciando de inmediato una lesión de gran magnitud.

Las imágenes generaron preocupación instantánea entre compañeros y rivales, al punto que muchos evitaron mirar la repetición por lo impactante de la escena. Moody quedó tendido en el suelo con claros gestos de dolor y debió ser retirado en camilla, con la pierna inmovilizada.

Si bien aún no se confirmó un diagnóstico oficial, las primeras evaluaciones indican que podría tratarse de una dislocación de rodilla o una lesión estructural severa, lo que abriría la posibilidad de una recuperación prolongada.

El golpe es doble para Golden State, ya que el jugador venía teniendo una destacada actuación en el partido, donde había sumado 23 puntos y sido determinante en el desarrollo del juego.

La lesión de Moody se suma a una temporada complicada para el equipo, que ya arrastra otras bajas importantes, y vuelve a poner el foco en la exigencia física de la liga y los riesgos que enfrentan los jugadores en cada jugada.