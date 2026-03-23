La MLB levanta el telón con un duelo de peso entre Yankees y Giants El choque inaugural de la temporada 2026 enfrenta a dos franquicias históricas en un contexto marcado por cambios en la transmisión y expectativas renovadas.

La temporada 2026 de las Grandes Ligas comenzará este 25 de marzo con un único partido que pondrá frente a frente a New York Yankees y San Francisco Giants, en un cruce que servirá como puntapié inicial antes del tradicional Opening Day con el resto de los equipos.

El encuentro no solo genera expectativa por el peso de ambas franquicias, sino también por el escenario en el que se desarrollará. Será una apertura atípica, con una fuerte apuesta de la liga por nuevas plataformas de transmisión, en línea con la evolución del consumo deportivo a nivel global.

En lo estrictamente deportivo, los Yankees llegan con una alineación competitiva y varias incorporaciones destacadas, buscando recuperar protagonismo tras una temporada anterior irregular. Del otro lado, los Giants intentarán hacerse fuertes en casa en un inicio que puede marcar el tono del año.

Este primer juego funciona como anticipo de una campaña que mantendrá el formato de 162 partidos por equipo y que volverá a combinar tradición con innovación, tanto dentro como fuera del campo de juego.