Minnesota corta una racha de dos décadas y sorprende a Boston en su casa Los Timberwolves vencieron a los Celtics y lograron su primera victoria como visitantes en esa ciudad desde 2005, en una noche marcada por actuaciones clave y un cierre contundente.

Los Minnesota Timberwolves firmaron una de las victorias más resonantes de la temporada al imponerse 102-92 sobre los Boston Celtics en el TD Garden, un resultado que puso fin a una sequía que se extendía por casi 20 años en esa cancha.

El triunfo no solo rompió una racha de 18 derrotas consecutivas en Boston, sino que también evidenció la solidez colectiva del conjunto visitante, que supo reaccionar en los momentos decisivos del encuentro.

Bones Hyland fue la figura ofensiva con 23 puntos, acompañado por Jaden McDaniels con 19 y un completo aporte de Ayo Dosunmu, quien rozó el triple-doble con 17 unidades, ocho rebotes y seis asistencias. En la pintura, Rudy Gobert marcó presencia con 14 rebotes.

Del lado de Boston, Jaylen Brown lideró la anotación con 29 puntos, mientras que Jayson Tatum cerró con 16 puntos y 11 rebotes, aunque el equipo no logró sostener su rendimiento en el tramo final del juego.

La derrota también cortó una racha positiva de los Celtics, que llegaban con cuatro victorias consecutivas y ahora ven ajustada su posición en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este