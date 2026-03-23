Las selecciones que más sufrieron a Messi y Cristiano: un ranking que alimenta la rivalidad El argentino y el portugués no solo dominan los récords globales, sino que también tienen víctimas recurrentes a nivel internacional que explican parte de su impresionante legado goleador.

La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también se mide en sus registros con selecciones, donde ambos construyeron estadísticas extraordinarias enfrentando a distintos rivales a lo largo de más de dos décadas.

En el caso del capitán argentino, su víctima preferida ha sido Bolivia, selección a la que le convirtió en múltiples oportunidades y encabeza su lista personal. Detrás aparecen Ecuador y Uruguay, dos rivales sudamericanos que también han sufrido su capacidad goleadora en eliminatorias y torneos oficiales.

Por el lado del portugués, Cristiano Ronaldo tiene como principal objetivo recurrente a Luxemburgo, equipo al que le marcó en numerosas ocasiones y que se posiciona como su rival más castigado. En su listado también destacan selecciones europeas como Lituania y Suecia, ante las cuales mantiene cifras destacadas.

Estos datos se enmarcan dentro de números globales impactantes: Cristiano lidera la tabla histórica de goles con selecciones con más de 140 tantos, mientras que Messi lo sigue con una cifra superior a los 110, consolidando a ambos como los máximos referentes del fútbol internacional moderno.

Más allá de las comparaciones, el detalle de sus rivales favoritos expone una constante: la capacidad de ambos para sostener su eficacia durante años, independientemente del contexto o la competencia. Ya sea en eliminatorias, amistosos o torneos internacionales, Messi y Ronaldo han construido su leyenda enfrentando —y muchas veces dominando— a selecciones de todos los niveles.

En una rivalidad que parece no agotarse, incluso en el tramo final de sus carreras, cada estadística suma un nuevo capítulo a una disputa que sigue marcando época en el fútbol mundial.