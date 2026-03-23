En sus más recientes salidas de pretemporada, el derecho mostró avances tanto en su control como en su mecánica, aspectos clave en su proceso de recuperación tras la cirugía Tommy John que lo marginó durante buena parte de 2024.

Uno de sus puntos más destacados fue su última apertura, en la que logró dominar a los bateadores rivales con mayor consistencia, acumulando entradas sin permitir carreras y generando varios swings fallidos, una señal de que su repertorio empieza a recuperar efectividad.

El cuerpo técnico de Houston valoró la evolución del lanzador, quien trabaja para reencontrarse con su mejor versión, aquella que lo convirtió en pieza clave del equipo campeón en 2022. Con la temporada a punto de comenzar, su presencia en la rotación aparece como una alternativa importante en un staff que busca estabilidad.

Más allá de algunas dudas sobre la velocidad de su recta en ciertos tramos de la pretemporada, el balance general resulta positivo y abre expectativas sobre su rendimiento en la campaña 2026, donde los Astros intentarán volver a ser protagonistas en la Liga Americana.

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