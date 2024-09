Frank Kaminsky, el exjugador de la NBA que pasó la temporada 2023-24 con el Partizán de Belgrado, tendrá una nueva oportunidad de regresar a la liga norteamericana. Los Phoenix Suns, equipo con el que ya tiene historia, le han ofrecido un contrato para participar en el próximo training camp, según informó Gerald Bourguet de PHNX Sports. Esta oportunidad permitirá a Kaminsky intentar reengancharse a la NBA tras su paso por Europa.

Frank Kaminsky has signed a training camp contract with the Suns, per his agency @PrioritySports.

Kaminsky spent three years with Phoenix from 2019-2022. pic.twitter.com/IzZh0Rr1Ee

— Evan Sidery (@esidery) September 26, 2024