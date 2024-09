Tres años después del acuerdo de venta de los Minnesota Timberwolves, la propiedad del equipo sigue en el aire. Glen Taylor, quien aún posee la mayoría de las acciones de la franquicia y es su presidente, firmó un acuerdo en 2021 para transferir el equipo a Marc Lore y Alex Rodríguez. El plan era completar la venta en pagos, con la transacción final programada para 2024. Sin embargo, un retraso en el último pago ha desencadenado una disputa que ha puesto la venta en peligro. Taylor afirma que la demora anula el acuerdo y ha solicitado la intervención de la NBA en el arbitraje del caso, lo que ha generado controversia en la liga.

La solicitud de Taylor es inusual, ya que este tipo de conflictos suelen resolverse de forma privada entre las partes involucradas. No obstante, Taylor ha pedido que la NBA aporte datos sobre la transacción, particularmente en torno a los problemas financieros que han tenido Lore y Rodríguez para cumplir con los plazos de pago. Este movimiento podría tener repercusiones más allá de este caso, ya que podría establecer un precedente que permita a la liga involucrarse en disputas sobre la propiedad de los equipos, algo que el comisionado Adam Silver ha intentado evitar.

Pro leagues use arbitration, which is conducted in private, to avoid litigation, which is conducted in public, but it doesn't always ensure confidentiality. @novy_williams learns Glen Taylor has subpoenaed NBA in fight over ownership of the Timberwolves: https://t.co/Ki4Q7P6dcM.

— Michael McCann (@McCannSportsLaw) September 13, 2024