Jaime Jaquez Jr. tuvo un debut sólido en la NBA con los Miami Heat, mostrando destellos de su potencial en ambos extremos de la cancha. Sin embargo, el joven alero de 23 años no se conforma. Tras una primera temporada en la que promedió 11,9 puntos, 3,8 rebotes y 2,6 asistencias en 28,2 minutos por partido, Jaquez ha identificado su tiro de tres puntos como el área principal en la que debe mejorar. Su porcentaje desde el perímetro fue del 32,2%, una cifra que, aunque aceptable para un novato, está por debajo de lo que necesita un jugador en su posición para ser una verdadera amenaza en la NBA actual.

Conscientes de la importancia del tiro de tres puntos en el sistema ofensivo de los Heat, Jaquez ha trabajado intensamente en perfeccionar su mecánica de tiro durante la offseason. «Me he centrado en mis tiros de tres puntos, esa es un área que realmente quería mejorar», compartió en una entrevista con Miami Herald. «Siento que si mejoro en eso, podremos dar el salto necesario como equipo para competir por un campeonato».

