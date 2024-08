Eslovenia ha rendido un merecido homenaje a uno de sus íconos deportivos más grandes, Goran Dragic, retirando de manera oficial el número ‘3’ de la selección nacional. La Federación Eslovena de Baloncesto (KZS) ha decidido que nadie más portará ese dorsal, en honor al legendario base que dejó una huella imborrable en la historia del baloncesto esloveno.

