Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Copa NBA sigue con partidos de alto nivel, y esta vez los New York Knicks visitan Philadelphia para enfrentarse a unos Sixers que atraviesan momentos difíciles. Con un récord de 2-7, los Sixers buscan su rumbo en la Conferencia Este y cuentan con el regreso del pívot estrella Joel Embiid, quien debutará esta temporada. Embiid ha seguido un estricto plan de recuperación ideado por el equipo para asegurar que llegue en óptimas condiciones a los playoffs.

Este retorno supone un respiro para Philadelphia, especialmente luego de perder a Tyrese Maxey por una lesión en el tendón de la corva. La presencia de Embiid no solo revitalizará el juego ofensivo de los Sixers, sino que también traerá una defensa más sólida en la pintura, algo fundamental para un equipo que ha carecido de fuerza en su juego interior.

Fecha y Hora del Knicks vs. Sixers

Quintetos esperados

Última hora de los Knicks: lesiones y estado de forma

Los Knicks no han tenido suerte con las lesiones en el arranque de esta temporada 2024-25. Mitchell Robinson y Precious Achiuwa son bajas confirmadas, y Cameron Payne sigue en duda por enfermedad. Tom Thibodeau, conocido por su falta de rotaciones, ha reducido aún más su plantilla activa, usando a solo ocho jugadores regularmente. Aunque el quinteto titular muestra buen rendimiento, la falta de profundidad podría pasar factura a los Knicks, que necesitan incorporar refuerzos para no llegar agotados al parón del All-Star.

Jugadores destacados en los Knicks

Última hora de los Sixers: lesiones y estado de forma

Philadelphia tiene sus propios problemas, con la baja de Tyrese Maxey, quien venía siendo clave en el backcourt del equipo. Sin embargo, con el regreso de Embiid, los Sixers ganan en fortaleza y presencia en la zona. La estadística no miente: el equipo sumó un récord de 31-8 con él en pista la temporada pasada, contrastando con el 16-27 sin él. Esta noche, Embiid deberá demostrar por qué es considerado un verdadero MVP y liderar al equipo hacia la victoria.

Jugador clave: Joel Embiid

El camerunés es el foco de atención para los Sixers. Con su presencia física y habilidad tanto en defensa como en ataque, Embiid tendrá la responsabilidad de enfrentar a Towns en un duelo que promete ser intenso. Si bien Towns destaca por su agilidad, Embiid impondrá su fuerza en la pintura y buscará que los Knicks paguen caro cualquier error defensivo.

looking for another McCain masterclass tonight. 🤓👀@Xfinity pic.twitter.com/RHp8037Whq

— Philadelphia 76ers (@sixers) November 12, 2024