Isaiah Hartenstein recientemente firmó un contrato de 87 millones de dólares por tres temporadas con los Oklahoma City Thunder, dejando atrás una oferta de 72 millones por cuatro años de los New York Knicks. En una entrevista con el New York Post, Hartenstein mencionó que estaba dispuesto a aceptar menos dinero para quedarse en Nueva York, pero la oferta de Oklahoma fue demasiado tentadora para rechazar.

Isaiah Hartenstein on choosing to leave New York for the OKC Thunder

“I was going to make sure I was set for the rest of my life,” Hartenstein said. “But then at the same time, if it wasn’t a team like OKC, I would’ve taken a pay cut because I loved it (in New York). But I now… pic.twitter.com/FBBqtH7caC

