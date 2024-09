Jonathan Kuminga se encuentra en un momento crucial de su carrera en la NBA. Con la posibilidad de firmar su primera gran extensión de contrato, el alero de los Golden State Warriors enfrenta la presión de demostrar que merece un futuro a largo plazo en la franquicia. Sin embargo, hasta ahora, las negociaciones con el equipo no han avanzado en la dirección que Kuminga esperaba. El jugador, de tan solo 21 años, estaría buscando un contrato máximo de cinco años, valorado en 224 millones de dólares, algo que los Warriors no parecen estar dispuestos a ofrecer por el momento.

A pesar de esta incertidumbre, Kuminga se muestra confiado. De cara al próximo training camp, el alero asegura que está listo para convencer al equipo californiano de su potencial y de su capacidad para ser una pieza clave en la rotación de Steve Kerr. “El objetivo es establecerme como titular”, explicó Kuminga en una entrevista con Tim Kawakami de The San Francisco Standard. “No estoy preocupado por lo que va a pasar, porque sé cuánto trabajo he invertido, y una vez que pise esa cancha, las cosas van a cambiar.”

El camino hacia la titularidad

Para ganarse un lugar en el quinteto inicial, Kuminga sabe que deberá hacer ajustes en su juego. Según informes, Kerr ha pedido al joven alero que mejore su toma de decisiones con el balón, que juegue a un ritmo más rápido y, sobre todo, que aumente su efectividad desde el perímetro, donde el año pasado solo logró un 32,1% en triples. Estos cambios no solo lo ayudarían a establecerse como titular, sino que también podrían ser la clave para asegurar una extensión de contrato con los Warriors.

Jonathan Kuminga on a potential extension with the Warriors:

“Everybody’s got their time when God opens their doors. My door isn’t open yet. At some point it’s going to be open.”

(via @timkawakami) pic.twitter.com/7sj7dAx4Jj

— Legion Hoops (@LegionHoops) September 21, 2024