Es inusual pensar que un número 1 del Draft comience la temporada desde el banquillo, pero esa parece ser una posibilidad real para Zaccharie Risacher en su primer año con los Atlanta Hawks. Según un informe de Lauren Williams del Atlanta Journal-Constitution, el entrenador Quin Snyder podría optar por una alineación inicial en la que Risacher no sea titular, a pesar de las altas expectativas que rodean su debut en la NBA.

Con Jalen Johnson y Clint Capela asegurando sus roles en el frontcourt, y Trae Young junto a Bogdan Bogdanovic como pilares del backcourt, queda un puesto en el quinteto inicial que, al día de hoy, parece estar en manos de De’Andre Hunter. A sus 26 años, Hunter ha demostrado ser una opción sólida en la posición de alero, con un buen rendimiento ofensivo y una mejora significativa en su tiro exterior durante la temporada 2023-24. Promedió 15,6 puntos, 3,9 rebotes y un 38,5% en triples, el mejor de su carrera hasta la fecha.

Risacher looked great today in his Summer League debut. Was impressed w/ his creation ability & how he was getting to his spots, showcasing the shooting & transition finishing. #TrueToAtlanta pic.twitter.com/Gal75RGPs2

Aunque Risacher tiene las credenciales y el potencial para ser titular, Snyder ha dejado claro que no hay nada definido. Incluso ha sugerido la posibilidad de utilizar a Dyson Daniels, exjugador de los New Orleans Pelicans, en la posición de alero para aprovechar sus habilidades defensivas y tamaño, aunque su rol principal sería en el backcourt.

La flexibilidad de Snyder y el futuro de Risacher

La situación en Atlanta resalta el enfoque flexible de Snyder, quien busca la mejor combinación de jugadores en ambos extremos de la cancha. Si bien la proyección a largo plazo de Risacher es brillante, su proceso de adaptación a la NBA y la competitividad del equipo podrían llevarlo a empezar su carrera desde el banquillo. Esta decisión no sería definitiva, ya que Risacher aún tiene la oportunidad de ganarse un lugar como titular con el tiempo.

Zaccharie Risacher isn't doing anything crazy (although he's had a highlight or two), but imo he's showing off everything that made him the #1 pick.

Skillset is really scalable and with room for upside pic.twitter.com/i8hAJIIakQ

